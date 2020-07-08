Глава Пентагона рассказал о успехах в сдерживании России и Китая, которых сравнил со странами-изгоями

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08:58 • 26736 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120888 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 102936 просмотра

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Соединенные Штаты в течение минувшего года успешно сдерживали агрессивную деятельность со стороны РФ и Китая. С таким утверждением выступил во вторник министр обороны США Марк Эспер, обращаясь к американским военнослужащим по случаю года своего пребывания на посту шефа Пентагона, пишет УНН.

“В течение прошлого года Пентагон сдерживал агрессивную деятельность, осуществляемую странами-изгоями, такими как КНДР и Иран, а также схожими с ними (государствами), такими как Россия и Китай”, — цитирует слова Эспера пресс-служба Пентагона.

Кроме того, американский министр отметил проведение Соединенными Штатами за отчетный период контртеррористических операций, поддержание лидирующей роли страны в международной антитеррористической коалиции, сохранение “свободы судоходства и торговли в спорных водах” Персидского залива и Южно-Китайского моря.

По словам Эспера, в целом возглавляемое им ведомство добилось прогресса в выполнении поставленных год назад задач, в число которых входят противодействие РФ и КНР, а также модернизация национальных вооруженных сил.

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