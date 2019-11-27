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Глава ОБСЄ прибуде в Україну: у програмі візит на Донбас

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мірослав Лайчак 28-29 листопада перебуватиме з робочим візитом в Україні, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС України.

"28-29 листопада 2019 року в Україні з робочим візитом перебуватиме Діючий голова ОБСЄ, Міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мірослав Лайчак", - йдеться у повідомленні.

За інформацією МЗС, метою візиту глави зовнішньополітичного відомства є підведення підсумків головування Словацької Республіки в ОБСЄ протягом 2019 року та узгодження позицій, важливих для збереження ключової уваги ОБСЄ як регіональної безпекової організації до викликів, спричинених триваючою російською агресією проти України.

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Відбудеться обмін думками щодо підготовки до засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, запланованого на 5–6 грудня в Братиславі, відзначили у відомстві.

Крім того, за даними МЗС, програма візиту серед іншого передбачає спільну поїздку міністрів закордонних справ України та Словацької Республіки до смт. Станиця Луганська.

"Сторони мають намір обговорити також ключові питання порядку денного українсько-словацьких відносин", - додали у МЗС.

Нагадаємо, ОБСЄ продовжуватиме сприяння мирному врегулюванню на Донбасі.

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