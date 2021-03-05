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Глава Мінфіну заявив, що не бачить економічних умов для дефолту в Україні

Глава Мінфіну заявив, що не бачить економічних умов для дефолту в Україні

Київ • УНН

 • 26165 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що не розглядає дефолт в Україні, адже для цього немає економічних передумов. Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова” з Савіком Шустером, передає УНН.

Цитата

“Дефолту не буде. Дефолт — це політичне рішення, а потім вже економічне. Економічних передумов я не бачу”, — сказав Марченко.

Окрім того, він визнав, що можливі затримки з виділенням траншу в цьому році, оскільки МВФ хоче бачити ринок газу та електроенергії в Україні, а також вирішення низки антикорупційних питань.

Доповнення

Україна розраховує, що зможе досягти домовленостей із МВФ щодо надання нового траншу кредиту обсягом 700 млн дол. вже до початку літа.

Що було раніше

13 лютого постійний представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ завершила роботу в Україні, яка тривала з 11 січня. Обговорення він назвав продуктивним, однак вказав, що потрібен більший прогрес.

Із його заяви можна зрозуміти, що більшого прогресу чекають щодо посилення управління Національним банком; поліпшення законодавчого та регулятивного підгрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення; заходів, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту у середньостроковій перспективі; законодавчих ініціатив стосовно відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства, а також у секторі енергетики.
Своєю чергою, в Офісі Президента та в уряді новину від МВФ прокоментували лише за декілька годин і доволі стримано, заявивши про “конструктивну співпрацю”.

Доповнення

Рада директорів МВФ у червні 2020 року ухвалила надання Україні 5 млрд доларів на 18 місяців в межах угоди Stand-by. Перший транш за новою програмою обсягом 2,1 млрд дол. Україна отримала вже 12 червня того ж року. Україна сподівалася, що до кінця 2020 року місія МВФ проведе роботу у Києві, щоб дати оцінку підстав для виділення ще одного траншу — здійснивши перегляд програми.

У грудні місія МВФ таки повернулася до України, пропрацювавши три дні в дистанційному форматі — усі заплановані зустрічі, як оцінювалося, пройшли добре.

З 11 січня місія відновила роботу в Україні. Утім, це сталося на тлі “тарифної” кризи і кроків уряду щодо зниження вартості газу для населення на фоні протестів — відхід від ринку газу, на якому наполягав Фонд і який запрацював у 2020 році, і повернення до регулювання ціни, хоч, як запевняють в уряді, не довготривалого. В експертому колі заявляли, що за повідомленнями, у МВФ не з розумінням поставилися до такого кроку.

У G7 повідомили, що для завершення перегляду програми Міжнародного валютного фонду для України необхідно вжити низку заходів, зокрема це включає реформування Вищої ради правосуддя та заходи енергетичної політики.

Перед нинішньою програмою у межах співпраці з МВФ для України діяла інша — чотирирічна програма “Механізм розширеного фінансування” (EFF) на 17,5 млрд дол., схвалена у березні 2015 року. Програма EFF, своєю чергою, замінила собою програму Фонду Stand-By, яка була надана Україні 30 квітня 2014 року.

Українські Національні Новини

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