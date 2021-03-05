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Глава Минфина заявил, что не видит экономических условий для дефолта в Украине

Глава Минфина заявил, что не видит экономических условий для дефолта в Украине

Киев  •  УНН

 • 26159 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не рассматривает дефолт в Украине, ведь для этого нет экономических предпосылок. Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова” с Савиком Шустером, передает УНН.

Цитата

“Дефолта не будет. Дефолт — это политическое решение, а потом уже экономический. Экономических предпосылок я не вижу ”, - сказал Марченко.

Кроме того, он признал, что возможны задержки с выделением транша в этом году, поскольку МВФ хочет видеть рынок газа и электроэнергии в Украине, а также решение ряда антикоррупционных вопросов.

Дополнение

Украина рассчитывает, что сможет достичь договоренностей с МВФ о предоставлении нового транша кредита в размере 700 млн долл. уже к началу лета.

Что было раньше

13 февраля постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.

С его заявления можно понять, что большего прогресса ждут по усилению управления Национальным банком; улучшение законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятий, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициатив по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, а также в секторе энергетики.

В свою очередь, в Офисе Президента и в правительстве новость от МВФ прокомментировали всего за несколько часов и довольно сдержанно, заявив о “конструктивное сотрудничество”.

Дополнение

Совет директоров МВФ в июне 2020 одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе объемом 2100000000 долл. Украина получила уже 12 июня того же года. Украина надеялась, что до конца 2020 года миссия МВФ проведет работу в Киеве, чтобы дать оценку оснований для выделения очередного транша — осуществив пересмотр программы.

В декабре миссия МВФ таки вернулась в Украину, проработав три дня в дистанционном формате — все запланированные встречи, как оценивалось, прошли хорошо.

С 11 января миссия возобновила работу в Украине. Впрочем, это произошло на фоне “тарифной” кризиса и шагов правительства по снижению стоимости газа для населения на фоне протестов — уход от рынка газа, на котором настаивал Фонд и который заработал в 2020 году, и возвращение к регулированию цены, хотя, как уверяют в правительство, не длительного. У экспертов кругу заявляли, что по сообщениям, в МВФ не с пониманием отнеслись к такому шагу.

В G7 сообщили, что для завершения пересмотра программы Международного валютного фонда для Украины необходимо принять ряд мер, в том числе это включает реформирования Высшего совета правосудия и меры энергетической политики.

Перед нынешней программой в рамках сотрудничества с МВФ для Украины действовала другая — четырехлетняя программа “Механизм расширенного финансирования” (EFF) на 17500000000 долл., Одобренная в марте 2015 года. Программа EFF, в свою очередь, заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена Украине 30 апреля 2014.

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