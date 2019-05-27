Глава Huawei виступив проти контрзаходів Китаю щодо Apple
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Керівництво Huawei проти того, щоб Пекін вживав заходів проти Apple у відповідь на рішення США внести цю китайську компанію в чорний список. Про це заявив в поширеному в неділю інтерв'ю агентству Bloomberg генеральний директор Huawei Жень Чженфей, повідомляє УНН.
"Перш за все, таке не станеться. По-друге, якщо таке станеться, то я перший висловлю протест", - запевнив він. "Apple - це провідна в світі компанія, без неї не було б мобільного інтернету. Якби не було Apple, щоб допомогти показати нам цілий світ, то ми б не побачили красу навколишнього світу", - пояснив Жень Чженфей.
Він назвав американську компанію своїм учителем. "Він на наших очах просувається вперед. Навіщо мені чинити опір своєму вчителеві. Я ніколи так не вчиню", - обіцяв глава китайської компанії.
Нагадаємо, Huawei виключили з SD Association, яка контролює стандарти для SD-продуктів, включаючи карти пам’яті в смартфонах. Втративши членство в альянсі компанія не зможе виробляти пристрої з підтримкою SD-карт