Глава Huawei виступив проти контрзаходів Китаю щодо Apple

"Перш за все, таке не станеться. По-друге, якщо таке станеться, то я перший висловлю протест", - запевнив він. "Apple - це провідна в світі компанія, без неї не було б мобільного інтернету. Якби не було Apple, щоб допомогти показати нам цілий світ, то ми б не побачили красу навколишнього світу", - пояснив Жень Чженфей.

Він назвав американську компанію своїм учителем. "Він на наших очах просувається вперед. Навіщо мені чинити опір своєму вчителеві. Я ніколи так не вчиню", - обіцяв глава китайської компанії.

Нагадаємо, Huawei виключили з SD Association, яка контролює стандарти для SD-продуктів, включаючи карти пам’яті в смартфонах. Втративши членство в альянсі компанія не зможе виробляти пристрої з підтримкою SD-карт