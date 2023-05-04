Гібридна зброя рф: у Міноборони пояснили, що означає російська паспортизація
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. росія воює не лише ракетами, артилерією, пропагандою, інформаційно-психологічними операціями, а й своїми паспортами, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
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Маляр пояснила, що ціе спрямована, добре розроблена, масштабна кампанія, яку вони реалізовували ще до 2014 року, як один з елементів готування до війни.
Наразі окупанти використовують паспортизацію для зміцнення свого злочинного режиму на тимчасово окупованих територіях України.
Зокрема, росіяни діють у два способи:
- заохочують, спонукаючи наших громадян на тимчасово окупованих територіях самостійно виявити ініціативу та отримати паспорт.
- залякують, погрожують розправою та фізично змушують оформити російський паспорт.
Водночас російська влада приховує наступну інформацію:
Отриманий російський паспорт легалізовує насильницькі дії РФ по відношенню до громадянина, оскільки почасти в РФ таке насильство дозволено законом. Так, це порушенням норм міжнародного права, але наявність в особи російського паспорту de facto позбавляє Україну та міжнародну спільноту можливості ефективної допомоги.
Крім того, російський паспорт ворог використовує для:
⁃ примусової мобілізації наших людей до лав ворожої армії
⁃ використання паспортних даних у фальшуванні результатів так званих виборів на тимчасово окупованих територіях.
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