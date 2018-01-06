Геращенко показала, як готується до Святвечора
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко показала, як готується до святкування Святвечора. Відповідну світлину вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Зробили Різдвяну зірку, колядки повторили, нові вивчили й увечері йдемо до сусідів колядувати, з великим мішком. Христос рождається! Славімо Його!” — написала Геращенко.
Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, Україна і весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначають Святвечір, або Багату кутю.
Цього дня завершується Різдвяний піст. На столі має бути 12 пісних страв, на честь 12-ти апостолів.
Одна з головних традицій святкування православного Святвечора — приготування куті. Цю страву, яка складається з розмоченого зерна пшениці, заправленого медом і фруктами, ввечері їсть вся сім’я.
З появою першої зірки на небі можна починати колядувати. За біблійним переказом, саме вона вказала волхвам місце народження Ісуса.
Також нагадаємо, за попередньою інформацією Нацполіції, майже 5 мільйонів громадян сьогодні візьмуть участь у богослужіннях.
Правопорядок забезпечуватимуть близько 18 тис. правоохоронців.