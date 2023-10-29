Генштаб: на Авдіївському напрямку відбито понад 10 атак ворога, на Мар'їнському - ще 12
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Авіація Сил оборони України протягом доби завдали 16 авіаударів по зосередженню військ, озброєння та військової техніки противника. Українські ракетні війська уразили 1 командний пункт та 6 артилерійських систем російських окупантів. Про це повідомив у вечірньому веденні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Протягом доби 29 жовтня відбулось 40 бойових дій.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.
На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.
На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки.
На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Тут Силами оборони відбито понад 10 атак.
На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили 12 атак.
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку противник 4 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.