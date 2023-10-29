Генштаб: на Авдеевском направлении отбито более 10 атак врага, на Марьинском - еще 12
Киев • УНН
Киев. 29 октября. УНН. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 авиаударов по сосредоточению войск, вооружения и военной техники противника. Украинские ракетные войска поразили 1 командный пункт и 6 артиллерийских систем российских оккупантов. Об этом сообщил в вечернем ведении Генштаб, передает УНН.
Детали
В течение суток 29 октября состоялось 40 боевых действий.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, где наши защитники отбили 7 атак противника.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опытное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силами обороны отбито более 10 атак.
На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отбили 12 атак.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении противник 4 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области, успеха не имел.
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.