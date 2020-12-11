Генсек ООН передрікає світові найбільший економічний спад за 80 років

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Світ може зіткнутися з найсильнішим за вісімдесят років економічним спадом через наслідки пандемії коронавірусу. Про це заявив в п’ятницю генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи в відеоформаті на форумі Нобелівської премії, пише УНН.

“Соціальний і економічний збиток від пандемії величезний і продовжує зростати, — зазначив він. — Немає такої вакцини, яка могла б виправити вже завдану шкоду”. “Ми стоїмо перед обличчям сильної глобальної рецесії за вісім десятиліть, — попередив Гутерріш. — Зростає рівень крайньої бідності і загрози голоду”.

Глава ООН зазначив, що “причиною такої ситуації стало нерівність і несправедливий устрій суспільства, що вже існували”, які лише виявила пандемія.

Гутерріш заявив, що відповідь країн на пандемію не була скоординованою, цю ситуацію необхідно виправити при розподілі вакцини від коронавірусу.

“Пандемія стала небувалою кризою, в якій світ зіткнувся зі спільним ворогом. На жаль, уряди не виробили спільної відповіді на цю глобальну загрозу”, — сказав генсек.

Він нагадав, що “з самого початку Всесвітня організація охорони здоров’я надавала фактичну інформацію і забезпечувала наукове керівництво, яке повинно було стати основою для скоординованих глобальних дій”. “Але реакція була фрагментарною і хаотичною. Країни, регіони і навіть міста конкурували один з одним за постачання предметів першої необхідності і передових медичних працівників”, — констатував Гутерріш.

“The # COVID19 pandemic provides overwhelming evidence that we need more — and more effective — multilateralism, with vision, ambition and impact.”

— @antonioguterres ’address to the Nobel Peace Prize Forum. https://t.co/frJhwO9V14 pic.twitter.com/wkkzUKSi8E

— United Nations (@UN) December 11, 2020

“Ми не можемо допустити, щоб те ж саме відбулося з доступом до нових вакцин від коронавірусу, які повинні стати загальним надбанням”, — резюмував він.

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