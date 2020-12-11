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Генсек ООН предрек миру крупнейший экономический спад за 80 лет

Генсек ООН предрек миру крупнейший экономический спад за 80 лет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Мир может столкнуться с сильнейшим за восемьдесят лет экономическим спадом из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в видеоформате на форуме Нобелевской премии, пишет УНН.

“Социальный и экономический ущерб от пандемии огромен и продолжает расти, — отметил он. — Нет такой вакцины, которая могла бы исправить уже причиненный вред”. “Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий, — предупредил Гутерриш. — Растет уровень крайней бедности и угрозы голода”.

Глава ООН указал, что “причиной такой ситуации стало уже существовавшее неравенство и несправедливое устройство общества”, которые лишь выявила пандемия.

Гутерриш заявил, что ответ стран на пандемию был не скоординированным, эту ситуацию необходимо исправить при распределении вакцины от коронавируса.

“Пандемия стала небывалым кризисом, в котором мир столкнулся с общим врагом. К несчастью, правительства не выработали совместного ответа на эту глобальную угрозу”, — сказал генсек.

Он напомнил, что “с самого начала Всемирная организация здравоохранения предоставляла фактическую информацию и обеспечивала научное руководство, которое должно было стать основой для скоординированных глобальных действий”. “Но реакция была фрагментарной и хаотичной. Страны, регионы и даже города конкурировали друг с другом за поставки предметов первой необходимости и передовых медицинских работников”, — констатировал Гутерриш.

"The #COVID19 pandemic provides overwhelming evidence that we need more — and more effective — multilateralism, with vision, ambition and impact."

-- @antonioguterres' address to the Nobel Peace Prize Forum. https://t.co/frJhwO9V14 pic.twitter.com/wkkzUKSi8E

— United Nations (@UN) December 11, 2020

“Мы не можем допустить, чтобы то же самое произошло с доступом к новым вакцинам от коронавируса, которые должны стать всеобщим достоянием”, — заключил он.

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