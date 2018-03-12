Генпрокурор повідомив, що отримує в місяць 130-150 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що він отримує на своїй посаді заробітну плату у місяць близько 130-150 тис. грн. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ZIK, передає УНН.
“Я отримую дійсно велику зарплату — близько 130-150 тис. грн в місяць. Я її повністю відпрацьовую”, — сказав Генпрокурор.
При цьому він розповів, що половину зарплати він тратить на себе і сім’ю, а іншу половину віддає ветеранам, інвалідам АТО.
“Кожну свою зарплату я ділю навпіл. Все, що я використовую на свій відпочинок, сімейне щастя тощо, рівно стільки ж я віддаю ветеранам, інвалідам АТО. І це можна побачити”, — наголосив Луценко.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не збирається висувати свою кандидатуру на президентських виборах.