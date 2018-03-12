Генпрокурор сообщил, что получает в месяц 130-150 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что он получает на своей должности заработную плату в месяц около 130-150 тыс. Грн. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK, передает УНН.
“Я получаю действительно большую зарплату — около 130-150 тыс. грн в месяц. Я ее полностью отрабатываю”, — сказал генпрокурор.
При этом он рассказал, что половину зарплаты он тратит на себя и семью, а другую половину отдает ветеранам, инвалидам АТО.
“Каждую свою зарплату я делю пополам. Все, что я использую на свой отдых, семейное счастье и т.п., ровно столько же я отдаю ветеранам, инвалидам АТО. И это можно увидеть”, — отметил Луценко.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы.