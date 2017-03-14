Генпрокуратура передала до судів 160 справ для заочного засудження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральна прокуратура України передала до судів 160 справ для заочного засудження осіб, які вчинили злочини. Про це сьогодні на брифінгу заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"159 обвинувальних актів зараз знаходяться в суді для заочного засудження. Ми маємо 604 дозволи судів на заочне розслідування, 222 перебувають на розгляді на такий дозвіл", - наголосив Ю.Луценко.
Генпрокурор додав, що сьогодні обвинувальний акт у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича переданий до суду для заочного засудження вже є 160-м.
Як повідомляв УНН, адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що вважають неврученим обвинувальний акт про державну зраду.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
30 січня Головною військовою прокуратурою ГПУ повідомлено захисту екс-президента Віктора Януковича про закінчення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.