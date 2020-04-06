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Генплан Києва: де планують створити рекреаційні зони

Генплан Києва: де планують створити рекреаційні зони

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Києві хочуть створити чотири рекреаційні зони зі скоординованим функціонуванням. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Для збільшення рекреаційного потенціалу Києва, а також його туристичної привабливості, проектом Генерального плану пропонується формування чотирьох рекреаційних зон і створення всіх умов для їх гармонійного та скоординованого функціонування", - йдеться у повідомленні.

Відтак, пропонується наступний перелік рекреаційних зон із включеними у них об’єктами

Дарницька:

– парки культури й відпочинку "Перемога", "Партизанська слава", буферні парки, лісопарки, рекреаційні ліси Броварської, Білодібровної, Дніпровської, Микільської та Дарницької зон масового відпочинку;

– лісопарки та комплекси закладів відпочинку Колпитської, Дарницької північної та Дарницької південної зон спеціалізованого відпочинку.

Конча-Заспівська:

– Голосіївський ПКіВ ім. М. Рильського, Національний комплекс "Експоцентр України", Музей народної архітектури та побуту;

– буферні парки й лісопарки зон масового відпочинку: Голосіївської, "Жуків острів", "Лиса гора", "Феофанія";

– лугопарки "Жуків острів", "Ольжин і Козачий острови";

– парки, лісопарки, луки та комплекси рекреаційних закладів курорту Конча-Заспа.

Пуща-Водицька:

– буферні парки, лісопарки та рекреаційні ліси Межигірської, Пуща-Водицької, Київської й Святошинської зон масового відпочинку;

– лісопарки та комплекси рекреаційних закладів Святошинської та Пуща-Водицької зон спеціалізованого відпочинку;

– парки вздовж р. Нивки;

– парки, лісопарки й комплекси рекреаційних закладів курорту "Пуща-Водиця".

Центральна – "Дніпровська перлина":

– парки культури та відпочинку: "Оболонь", "Троєщина", "Муромець", "Труханів острів", "Долобецький", "Гідропарк", "Прибережний" (Позняки-західні);

– парки: "Дубовий гай" із полями гольф клубу (урочище Оболонь), урочища Муромець, парк Моряків, "Аскольдова могила", "Слави", "Печерський", "Маріїнський", Наводницький, ботанічний сад НАН України, територія біля озера Малинівка, а також уздовж Русанівської протоки на вул. Микільсько-Слобідській;

– сквери на Дніпровській і Русанівській набережних;

– водно-спортивні центри "Троєщина" (затока Доманя), "Муромець", "Вигурівщина", "Оболонь";

– спортивний парк на о. Галерний;

– колективні сади "Русанівські" та "Осокорки-нижні сади" (прибережна частина).

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом незаконного будівництва житлового кварталу у Пущі-Водиці і пошкодження культурної спадщини.

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