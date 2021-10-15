Гарвардський університет став найбагатшим ВУЗом у світі

Деталі

Такі пожертви, дуже поширені у вищій освіті США, фінансуються в основному за рахунок приватних пожертвувань. Більшість з них підлягають обмеженням на те, на що можуть бути використані гроші, наприклад, на конкретні проекти або галузі навчання.

Тільки від 5 до 5,5% пожертвувань в Гарварді використовується для фінансування фактичного функціонування університету. У 2020/21 навчальному році це було 2 мільярди доларів.

Пожертви Гарварда, які вже є найбільшими в світі, виросли на 27% до 53,2 мільярда доларів станом на кінець червня, який є кінцевим місяцем фінансового року.

Ця сума еквівалентна резервам центральних банків ПАР або Нідерландів.

У 2020/21 навчальному році Гарвард також отримав 465 мільйонів доларів у вигляді пожертвувань до фонду.

Додамо

У рейтингу, складеному журналом US News і World Report, в минулому році Гарвард значно випередив Єль, який посів друге місце, за розміром пожертвувань — 41,9 млрд доларів проти 31,1 млрд доларів.