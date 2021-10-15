Гарвардский университет стал самым богатым ВУЗом в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Согласно ежегодному финансовому отчету, опубликованному в четверг, пожертвования Гарвардского университета за год выросли на 27%, что делает его самым богатым университетом в мире. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Такие пожертвования, очень распространены в высшем образовании США, финансируются в основном за счет частных пожертвований. Большинство из них подлежат ограничениям на то, на что могут быть использованы деньги, например, на конкретные проекты или области обучения.
Только от 5 до 5,5% пожертвований в Гарварде используется для финансирования фактического функционирования университета. В 2020/21 учебном году это было 2 миллиарда долларов.
Пожертвования Гарварда, которые уже являются крупнейшими в мире, выросли на 27% до 53,2 миллиарда долларов по состоянию на конец июня, который является конечным месяцем финансового года.
Эта сумма эквивалентна резервам центральных банков ЮАР или Нидерландов.
В 2020/21 учебном году Гарвард также получил 465 млн долларов в виде пожертвований в фонд.
Добавим
В рейтинге, составленном журналом US News и World Report, в прошлом году Гарвард значительно опередил Йель, который занял второе место, по размеру пожертвований — 41,9 млрд долларов против 31,1 млрд долларов.