Футболістки збірної України провели відбіркову гру до ЧС проти віце-чемпіонок Європи

ukru
11:23 • 32750 перегляди

У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах

Ексклюзив
10:32 • 97344 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 75137 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 127706 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 132329 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 179119 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 168990 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 211641 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 131111 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 134666 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.2 м/с
50 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 100374 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 140293 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 110674 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 144391 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 103038 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 97240 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 127645 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 144387 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 140292 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 211616 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 15777 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 36709 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 38476 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 61604 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 73069 перегляди
Актуальне
Футболістки збірної України провели відбіркову гру до ЧС проти віце-чемпіонок Європи

Футболістки збірної України провели відбіркову гру до ЧС проти віце-чемпіонок Європи

Київ • УНН

 • 9995 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Національна жіноча збірна України провела свій черговий поєдинок у відбірному турнірі ЧС-2019. Цього разу українки в місті Виборг зустрічалися з потужною збірною Данії, яка є віце-чемпіоном Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФФУ.

Зі стартовим свистком господарки очікувано заволоділи ініціативою й почали планомірно розхитувати оборону українок.

Особливо дошкуляла “синьо-жовтим” капітан данок Пернілле Хардер. Проте перші 45 хвилин зустрічі гості надійно відіграли в захисті, дозволивши лише раз, уже в завершальній частині тайму, потурбувати свого голкіпера Катерину Самсон. Сане Троельсгор елегантним пасом вивели на побачення, але воротар потягнула складний удар.

Підопічні Володимира Реви теж не відсиджувалися в обороні й за першої-ліпшої нагоди небезпечно контратакували. У другій половині побільшало жорсткої боротьби, данки намагалися фланговими передачами загострювати гру. На 55-й хвилині “синьо-жовті” отримали право на кутовий, який ледь не втілили у гол Козиренко та Апанащенко — їхні удари були заблоковані майже на лінії воріт.

Господарки небезпечно відповіли на 63-й та 66-й хвилинах, і знову в центрі уваги була Троельсгор. Тиск збірної Данії на ворота Самсон постійно зростав. На 70-й хвилині український голкіпер у карколомному стрибку витягнула м’яч із “дев’ятки”.

Узагалі відрізок із 70-ї по 80-у хвилину був для українок дуже важким, і на 78-й хвилині данки все ж таки втілили свою перевагу в забитий м’яч. Українки не втримали у штрафному майданчику Сане Троельсгор, і та головою пробила точно в кут — 1:0.

Україна: Самсон, Кравець, Василюк, Філенко, Басанська, Андрущак, Апанащенко (к), Хіміч, Андрухів (Хаванська, 77), Овдійчук, Козиренко (Калініна, 69).

Відзначимо, що наразі в таблиці групи 4 європейської зони відбору ЧС-2019 ситуація наступна: Швеція перша — 12 очок (4 матчі), Данія друга — 9 (4), Україна третя — 7 (4), Угорщина четверта — 4 (6), Хорватія остання — 2 (6).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$73.03
Bitcoin
$88,199.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.19
Золото
$3,057.66
Ethereum
$2,073.31