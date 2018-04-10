Футболістки збірної України провели відбіркову гру до ЧС проти віце-чемпіонок Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Національна жіноча збірна України провела свій черговий поєдинок у відбірному турнірі ЧС-2019. Цього разу українки в місті Виборг зустрічалися з потужною збірною Данії, яка є віце-чемпіоном Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФФУ.
Зі стартовим свистком господарки очікувано заволоділи ініціативою й почали планомірно розхитувати оборону українок.
Особливо дошкуляла “синьо-жовтим” капітан данок Пернілле Хардер. Проте перші 45 хвилин зустрічі гості надійно відіграли в захисті, дозволивши лише раз, уже в завершальній частині тайму, потурбувати свого голкіпера Катерину Самсон. Сане Троельсгор елегантним пасом вивели на побачення, але воротар потягнула складний удар.
Підопічні Володимира Реви теж не відсиджувалися в обороні й за першої-ліпшої нагоди небезпечно контратакували. У другій половині побільшало жорсткої боротьби, данки намагалися фланговими передачами загострювати гру. На 55-й хвилині “синьо-жовті” отримали право на кутовий, який ледь не втілили у гол Козиренко та Апанащенко — їхні удари були заблоковані майже на лінії воріт.
Господарки небезпечно відповіли на 63-й та 66-й хвилинах, і знову в центрі уваги була Троельсгор. Тиск збірної Данії на ворота Самсон постійно зростав. На 70-й хвилині український голкіпер у карколомному стрибку витягнула м’яч із “дев’ятки”.
Узагалі відрізок із 70-ї по 80-у хвилину був для українок дуже важким, і на 78-й хвилині данки все ж таки втілили свою перевагу в забитий м’яч. Українки не втримали у штрафному майданчику Сане Троельсгор, і та головою пробила точно в кут — 1:0.
Україна: Самсон, Кравець, Василюк, Філенко, Басанська, Андрущак, Апанащенко (к), Хіміч, Андрухів (Хаванська, 77), Овдійчук, Козиренко (Калініна, 69).
Відзначимо, що наразі в таблиці групи 4 європейської зони відбору ЧС-2019 ситуація наступна: Швеція перша — 12 очок (4 матчі), Данія друга — 9 (4), Україна третя — 7 (4), Угорщина четверта — 4 (6), Хорватія остання — 2 (6).