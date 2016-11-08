Футболіст вбив суддю через червону картку у Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У мексиканському місті Тулансінго 6 листопада під час матчу аматорських команд футболіст Рубен Рівера Васкес вбив 59-річного суддю Віктора Трехо за те, що той показав йому червону картку, передає УНН з посиланням на Goal.com.
Зазначається, що Р.Васкес отримав пряму червону картку за активну участь в перестрілці двох команд. Це так розлютило спортсмена, що він підбіг до арбітра і вдарив його головою в обличчя. Суддя несподівано впав на землю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російська футбольна команда влаштувала масову бійку на турнірі в Норвегії
Лікарі відразу ж взялися надавати потерпілому першу допомогу, вважаючи, що у нього просто закрутилася голова, однак той більше не подавав ознак життя.