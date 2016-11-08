Футболист убил судью за красную карточку в Мексике
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В мексиканском городе Тулансинго 6 ноября во время матча любительских команд футболист Рубен Ривера Васкес убил 59-летнего судью Виктора Трехо за то, что тот показал ему красную карточку, передает УНН со ссылкой на Goal.com.
Отмечается, что Р.Васкес получил прямую красную карточку за активное участие в перестрелке двух команд. Это так разозлило спортсмена, он подбежал к арбитру и ударил его головой в лицо. Судья неожиданно упал на землю.
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Врачи сразу же взялись оказывать пострадавшему первую помощь, считая, что у него просто закружилась голова, но тот больше не подавал признаков жизни.