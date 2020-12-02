Футболіст “Миколаєва” оформив найшвидший хет-трик в історії Першої ліги

27-річний форвард вийшов на заміну, після чого забив в ворота херсонського “Кристалу” на 86-й, 87-й і 90-й хвилинах матчу. Зустріч завершилася перемогою “Миколаєва” з рахунком 6:0.

Попередній рекорд належав Олександру Микуляк під час його виступів за “Кристал” з Чортківа. У ворота “Металіста” він забивав на 67-й, 70-й і 72-й хвилинах.

Додамо, у поточному сезоні Войцеховський провів 3 матчі у всіх турнірах, забивши 3 голи. До переходу в “Миколаїв” Владислав виступав за “Нафтовик-Укрнафта” і “Дніпро-1”.