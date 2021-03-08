Футбол: "Дніпро-1" та "Олександрія" зіграли внічию у матчі УПЛ

Деталі

Попри доволі відчутну дистанцію між цими командами в турнірній таблиці, їхній очний матч був тим, що іменують “зустріччю рівних суперників”. Причому майже весь ігровий час ініціативою на полі володіли саме господарі, а гості діяли зазвичай від контратак, вийшовши на поле з трьома номінальними центрбеками.

Оскільки для обох команд здобуття очок було дуже важливим, як господарі, так і гості намагалися грати акуратно, що, крім іншого, призвело до не дуже великої кількості гольових епізодів у першому таймі. По перерві дніпряни підвищили темп, отож кількість небезпечних епізодів зросла: ледь не забив Дуглас, а в іншому моменті ворота олександрійців врятувала стійка. Однак усі атакувальні зусилля обох колективів голами так і не закінчилися.

Доповнення

“Олександрія” здобула 40-ву гостьову нічию в УПЛ і наразі займає 6-те місце (23 очки), “Дніпро-1” йде 10-м (16).