Футбол: "Днепр-1" и "Александрия" сыграли вничью в матче УПЛ

Детали

Несмотря на довольно ощутимую дистанцию между этими командами в турнирной таблице, их очный матч был тем, что называют “встречей равных соперников”. Причем почти все игровое время инициативой на поле владели именно хозяева, а гости действовали обычно от контратак, выйдя на поле с тремя номинальными центрбеками.

Поскольку для обеих команд получения очков было очень важным, как хозяева, так и гости пытались играть аккуратно, что, помимо прочего, привело к не очень большому количеству голевых эпизодов в первом тайме. После перерыва днепряне взвинтили темп, поэтому количество опасных эпизодов возросла: едва ли не забил Дуглас, а в другом моменте ворота александрийцев спасла штанга. Однако все атакующие усилия обоих коллективов голами так и не закончились.

Дополнение

“Александрия” получила 40-ю гостевую ничью в УПЛ и сейчас занимает 6-е место (23 очка), “Днепр-1” идет 10-м (16).