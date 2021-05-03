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Футбол: "Аякс" виборов 35-й титул переможця чемпіонату Нідерландів

Київ • УНН

 • 13753 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. У матчі 31-го туру чемпіонату Нідерландів з футболу "Аякс" розгромив "Єммен" та став тріумфатором першості, повідомляє УНН з посиланням на сайт амстердамців.

Що відомо

Зустріч проходила на стадіоні "Йохан Кройф Арена (Амстердам Арена)" в Амстердамі і завершилася з рахунком 4:0.

Деталі

"Аякс" в 31матчі набрав 79 очок. Клуб випереджає "ПСВ", який займає друге місце, на 15 очок. До кінця турніру залишилося три тури.

За 31 матч "Аякс" встиг виграти 25 разів, чотири рази зіграв внічию і двічі програв. Колектив забиває в середньому близько трьох м'ячів за гру. Різниця голів за 31 гру - 93:21.

Також "Аякс" взяв чемпіонський титул вдруге поспіль. Раніше клуб завоював титул в сезоні 2018/2019, а в минулому сезоні чемпіонат не дограли через пандемію коронавірусу.

Доповнення

"Аякс" лідирує за загальною кількістю титулів в чемпіонаті країни – 35. Далі йде "ПСВ" – 24.

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