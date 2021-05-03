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Футбол: "Аякс" завоевал 35-й титул победителя чемпионата Нидерландов

Футбол: "Аякс" завоевал 35-й титул победителя чемпионата Нидерландов

Киев  •  УНН

 • 13750 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В матче 31-го тура чемпионата Нидерландов по футболу "Аякс" разгромил "Эммен" и стал триумфатором первенства, сообщает УНН со ссылкой на сайт амстердамцев.

Что известно

Встреча проходила на стадионе “Йохан Кройф Арена (Амстердам Арена)” в Амстердаме и завершилась со счетом 4:0.

Детали

“Аякс” в 31 матча набрал 79 очков. Клуб опережает “ПСВ”, который занимает второе место, на 15 очков. До конца турнира осталось три тура.

За 31 матч “Аякс” успел выиграть 25 раз, четыре раза сыграл вничью и дважды проиграл. Коллектив забивает в среднем около трех мячей за игру. Разница голов за 31 игру — 93:21.

Также “Аякс” взял чемпионский титул во второй раз подряд. Ранее клуб завоевал титул в сезоне 2018/2019, а в прошлом сезоне чемпионат не доиграли из-за пандемии коронавируса.

Дополнение

“Аякс” лидирует по общему количеству титулов в чемпионате страны — 35. Далее идет “ПСВ” — 24.

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