Франція виступила проти збільшення бюджету НАТО на 20 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Франція чинить опір проти намірів НАТО збільшити бюджет на 20 млрд доларів протягом наступних 10 років. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела, пише УНН.
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Зокрема, збільшення бюджету НАТО має надати більше можливостей у протидії воєнним загрозам, змінам клімату та міцніючому Китаю, пише агентство. "Рішення наштовхнулося на рішучий опір Франції, яка побоюється, що це може завадити її оборонним пріоритетам", - зазначає видання.
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"Якщо йдеться про значне збільшення вкладу держав у загальний бюджет і зміну філософії НАТО, коли фокус буде переміщений з національної відповідальності на розмиття відповідальності, Франція відповість рішучим "ні", - заявило джерело.
При цьому дипломати повідомляють про готовність Франції вислухати аргументи на користь запропонованого плану.
Додамо, ще у 2019 році Президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що НАТО переживає "смерть мозку".
Доповнення
Саміт НАТО відбудеться 14 червня в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі. Це буде перший саміт НАТО за участю нового президента США Джо Байдена. Остання зустріч лідерів НАТО відбулася в Лондоні в грудні 2019 року.
У соціальних мережах з'явилася інформація, що посли НАТО на останній зустрічі затвердили програму саміту, і Україну нібито не запросили для участі в цьому саміті.
Водночас, як повідомили в МЗС, був діалог з партнерами по НАТО щодо модальностей залучення України до саміту.
26 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на тлі триваючої російської агресії в Україні та на її кордонах, Київ не розуміє, як саміт голів держав і урядів членів НАТО відбудеться без участі України.