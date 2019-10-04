Франція першою в ЄС запровадить додаток для розпізнавання облич
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Уряд Франції має намір використовувати додаток для розпізнавання облич онлайн, щоб забезпечити громадянам можливість проходити цифрову ідентифікацію особи за допомогою мобільних гаджетів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
"Франція має намір стати першою країною ЄС, яка використовуватиме додаток для розпізнавання облич, щоб забезпечити громадян можливістю здійснити захищену цифрову ідентифікацію особи", - йдеться у повідомленні.
Уряд президента Еммануеля Макрона прагне запустити програму посвідчення особи, що отримала назву Alicem, уже у листопаді.
Критики цієї ідеї вважають, що це передчасний крок, з огляду на можливі порушення конфіденційності особи.
Alicem (ця абревіатура в перекладі означає "Сертифікована ідентифікація онлайн за допомогою мобільного пристрою") - програма, що дозволяє "будь-якій людині, котра вирішила використовувати її, посвідчити свою особу онлайн безпечним способом", - ідеться на сайті міністерства внутрішніх справ Франції.
Задля підтвердження особи додаток зчитує чіп електронного паспорта та зіставляє біометричну світлину з документа з користувачем мобільного телефону за допомогою меню розпізнавання обличчя.
Після підтвердження особи користувач зможе отримати доступ до багатьох державних послуг без додаткових перевірок.
Нагадаємо, Японія планує запровадити систему розпізнавання облич для іноземців.