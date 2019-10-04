Франция первой в ЕС введет приложение для распознавания лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Правительство Франции намерено использовать приложение для распознавания лиц онлайн, чтобы обеспечить гражданам возможность проходить цифровую идентификацию лица с помощью мобильных гаджетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
"Франция намерена стать первой страной ЕС, которая будет использовать приложение для распознавания лиц, чтобы обеспечить граждан возможностью осуществить защищенную цифровую идентификацию человека", - говорится в сообщении.
Правительство президента Эммануэля Макрона стремится запустить программу удостоверение личности, получившей название Alicem, уже в ноябре.
Критики этой идеи считают, что это преждевременный шаг, учитывая возможные нарушения конфиденциальности лица.
Alicem (эта аббревиатура в переводе означает "Сертифицированная идентификация онлайн с помощью мобильного устройства") - программа, позволяющая "любому человеку, который решил использовать ее, удостоверить свою личность онлайн безопасным способом", - говорится на сайте министерства внутренних дел Франции.
Для подтверждения личности приложение считывает чип электронного паспорта и сопоставляет биометрическую фотографию из документа с пользователем мобильного телефона в меню распознавания лица.
После подтверждения личности пользователь сможет получить доступ ко многим государственных услуг без дополнительных проверок.
Напомним, Япония планирует ввести систему распознавания ликов для иностранцев.