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Франция первой в ЕС введет приложение для распознавания лиц

Киев • УНН

 • 15262 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Правительство Франции намерено использовать приложение для распознавания лиц онлайн, чтобы обеспечить гражданам возможность проходить цифровую идентификацию лица с помощью мобильных гаджетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Франция первой в ЕС введет приложение для распознавания лиц

"Франция намерена стать первой страной ЕС, которая будет использовать приложение для распознавания лиц, чтобы обеспечить граждан возможностью осуществить защищенную цифровую идентификацию человека", - говорится в сообщении.

Правительство президента Эммануэля Макрона стремится запустить программу удостоверение личности, получившей название Alicem, уже в ноябре.

Критики этой идеи считают, что это преждевременный шаг, учитывая возможные нарушения конфиденциальности лица.

Alicem (эта аббревиатура в переводе означает "Сертифицированная идентификация онлайн с помощью мобильного устройства") - программа, позволяющая "любому человеку, который решил использовать ее, удостоверить свою личность онлайн безопасным способом", - говорится на сайте министерства внутренних дел Франции.

Для подтверждения личности приложение считывает чип электронного паспорта и сопоставляет биометрическую фотографию из документа с пользователем мобильного телефона в меню распознавания лица.

После подтверждения личности пользователь сможет получить доступ ко многим государственных услуг без дополнительных проверок.

Напомним, Япония планирует ввести систему распознавания ликов для иностранцев.

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