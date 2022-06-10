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Франція може оголосити про постачання в Україну додаткового озброєння

Франція може оголосити про постачання в Україну додаткового озброєння

Київ • УНН

 • 126909 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон найближчими тижнями може оголосити про постачання в Україну додаткового озброєння. Йдеться про самохідні гаубиці Caesar. Про це повідомляє УНН з посиланням на Europe 1.

Деталі

Франція може поставити ще 6 гаубиць, стільки ж Україна отримала раніше.

“Еммануель Макрон може оголосити про нове постачання ще 6 артилерійських гармат під час поїздки, яку він може зробити через кілька тижнів. Ці гармати слід знову зняти зі складів армії, у якої залишиться всього 64 одиниць цієї зброї”, — йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням на сайті Єлисейського палацу, під час телефонної розмови Макрона із Зеленським 9 червня Макрон розпитав Зеленського про останні події в Україні, а також про його потреби у військовій техніці, політичній підтримці, фінансовій підтримці та гуманітарній допомозі.

Він запевнив Зеленського, що Франція залишиться мобілізованою для задоволення потреб України, включаючи важке озброєння.

Довідка

Caesar — це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше лінії фронту з високою точністю.

Нагадаємо 

Зеленський поспілкувався з Макроном. Лідери обговорили ситуацію на фронті та безпекові гарантії для України.

Українські Національні Новини

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