Франція може оголосити про постачання в Україну додаткового озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон найближчими тижнями може оголосити про постачання в Україну додаткового озброєння. Йдеться про самохідні гаубиці Caesar. Про це повідомляє УНН з посиланням на Europe 1.
Деталі
Франція може поставити ще 6 гаубиць, стільки ж Україна отримала раніше.
“Еммануель Макрон може оголосити про нове постачання ще 6 артилерійських гармат під час поїздки, яку він може зробити через кілька тижнів. Ці гармати слід знову зняти зі складів армії, у якої залишиться всього 64 одиниць цієї зброї”, — йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням на сайті Єлисейського палацу, під час телефонної розмови Макрона із Зеленським 9 червня Макрон розпитав Зеленського про останні події в Україні, а також про його потреби у військовій техніці, політичній підтримці, фінансовій підтримці та гуманітарній допомозі.
Він запевнив Зеленського, що Франція залишиться мобілізованою для задоволення потреб України, включаючи важке озброєння.
Довідка
Caesar — це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше лінії фронту з високою точністю.
Нагадаємо
Зеленський поспілкувався з Макроном. Лідери обговорили ситуацію на фронті та безпекові гарантії для України.