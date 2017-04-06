Фотограф показав життя у селах Північної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Фотограф Кскіолу Чу, який місяць прожив у Північній Кореї, опублікував серію знімків, зроблених на телефон, які передають колорит азіатської країни. Фоторепортаж опублікувало видання Business Insider, передає УНН.
Фотограф впродовж місяця поїздом подорожував територією всієї Північної Кореї.
Чоловік розповів, що під час в'їзду до країни людей інструктують про те, що можна знімати, а що заборонено. Прикордонні агенти перевіряють мобільний телефон та інші цифрові пристрої, у тому числі камери, планшети та карти пам'яті, на наявність забороненого контенту.
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Зокрема, Кскіолу Чу відвідав одне із корейських сіл.
"На щастя, у нас був цілий день, щоб вийти і зробити кілька знімків у селі", - сказав Чу.
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Чоловік був вражений великою кількістю людей, які живуть в умовах крайньої бідності. Багато хто, за словами фотографа, просив гроші на вулиці. Окрім того, мандрівника вразили напівзруйновані корейські будівлі.
Фотограф відмітив, що вночі у населених пунктах вимикають усе вуличне освітлення. Тому в нічний час лише портрети колишнього і нинішнього вождів яскраво підсвічуються на головній площі міста чи селища.