Фотограф показал жизнь в деревнях Северной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Фотограф Кскиолу Чу, который месяц прожил в Северной Корее, опубликовал серию снимков, сделанных на телефон, которые передают колорит азиатской страны. Фоторепортаж опубликовало издание Business Insider, передает УНН.
Фотограф в течение месяца поездом путешествовал по территории всей Северной Кореи.
Мужчина рассказал, что при въезде в страну людей инструктируют о том, что можно снимать, а что запрещено. Пограничные агенты проверяют мобильный телефон и другие цифровые устройства, в том числе камеры, планшеты и карты памяти на наличие запрещенного контента.
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В частности, Кскиолу Чу посетил одну из корейских деревень.
"К счастью, у нас был целый день, чтобы выйти и сделать несколько снимков в деревне", - сказал Чу.
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Мужчина был поражен большим количеством людей, живущих в условиях крайней нищеты. Многие, по словам фотографа, просили деньги на улице. Кроме того, путешественника поразили полуразрушенные корейские здания.
Фотограф отметил, что ночью в населенных пунктах выключают все уличное освещение. Поэтому в ночное время только портреты бывшего и нынешнего вождей ярко подсвечиваются на главной площади города или поселка.