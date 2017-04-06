Фотограф показал жизнь в деревнях Северной Кореи

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44774 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103497 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159039 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117571 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117198 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112954 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104563 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107154 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103641 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154220 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Фотограф показал жизнь в деревнях Северной Кореи

Фотограф показал жизнь в деревнях Северной Кореи

Киев  •  УНН

 • 81910 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Фотограф Кскиолу Чу, который месяц прожил в Северной Корее, опубликовал серию снимков, сделанных на телефон, которые передают колорит азиатской страны. Фоторепортаж опубликовало издание Business Insider, передает УНН.

Фотограф в течение месяца поездом путешествовал по территории всей Северной Кореи.

Мужчина рассказал, что при въезде в страну людей инструктируют о том, что можно снимать, а что запрещено. Пограничные агенты проверяют мобильный телефон и другие цифровые устройства, в том числе камеры, планшеты и карты памяти на наличие запрещенного контента.

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В частности, Кскиолу Чу посетил одну из корейских деревень.

"К счастью, у нас был целый день, чтобы выйти и сделать несколько снимков в деревне", - сказал Чу.

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Мужчина был поражен большим количеством людей, живущих в условиях крайней нищеты. Многие, по словам фотографа, просили деньги на улице. Кроме того, путешественника поразили полуразрушенные корейские здания.

Фотограф отметил, что ночью в населенных пунктах выключают все уличное освещение. Поэтому в ночное время только портреты бывшего и нынешнего вождей ярко подсвечиваются на главной площади города или поселка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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