Форвард Яремчук продовжив гольову серію за ФК "Гент"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Бельгійський “Гент” за який виступає одразу три футболісти національної збірної України (Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун), закінчив підготовку до сезону-2020/2021 контрольним поєдинком із “Зюльте-Варегемом”, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Уся трійка наших співвітчизників з’явилася на полі у стартовому складі. Безуса замінили на 66-й хвилині, Яремчука, який відзначився забитим м’ячем у другому матчі поспіль, — на 80-й, а Пластун дограв до фінального свистка, який зафіксував поразку їхньої команди з рахунком 1:2.
Зазначимо, що 9 серпня на виїзді “Гент” проведе поєдинок першого туру нового чемпіонату Бельгії — проти “Антверпена”.
Нагадаємо, що минулого поєдинку Яремчук оформив дубль за “Гент”.