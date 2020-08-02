Форвард Яремчук продовжив гольову серію за ФК "Гент"

Уся трійка наших співвітчизників з’явилася на полі у стартовому складі. Безуса замінили на 66-й хвилині, Яремчука, який відзначився забитим м’ячем у другому матчі поспіль, — на 80-й, а Пластун дограв до фінального свистка, який зафіксував поразку їхньої команди з рахунком 1:2.

Зазначимо, що 9 серпня на виїзді “Гент” проведе поєдинок першого туру нового чемпіонату Бельгії — проти “Антверпена”.

Нагадаємо, що минулого поєдинку Яремчук оформив дубль за “Гент”.