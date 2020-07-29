Три голи українців допомогли "Генту" здобути розгромну перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Бельгійський “Гент” трьох українських футболістів провів контрольний поєдинок із французьким ФК “Мец”, повідомляє УНН.
Саме представники України стали головними героями зустрічі. Нападник Роман Яремчук зумів відзначитися дублем завдяки голам на 13 і 21 хвилинам. Крапку у баталії поставив захисник Ігор Пластун на 64 хвилині — 3:0.
Зазначимо, що Яремчук та Роман Безус вийшли у стартовому складі “Гента” (були замінені в перерві), а Пластун з’явився на полі у другому таймі на 60-й хвилині.
Додамо також, в наступному контрольному поєдинку “Гент” зустрінеться 1 серпня із “Зюльте-Варегем”.
Додамо, що 9 серпня “Гент” стартуватиме в новому сезоні чемпіонату Бельгії.