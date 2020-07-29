Три голи українців допомогли "Генту" здобути розгромну перемогу

Саме представники України стали головними героями зустрічі. Нападник Роман Яремчук зумів відзначитися дублем завдяки голам на 13 і 21 хвилинам. Крапку у баталії поставив захисник Ігор Пластун на 64 хвилині — 3:0.

Зазначимо, що Яремчук та Роман Безус вийшли у стартовому складі “Гента” (були замінені в перерві), а Пластун з’явився на полі у другому таймі на 60-й хвилині.

Додамо також, в наступному контрольному поєдинку “Гент” зустрінеться 1 серпня із “Зюльте-Варегем”.

Додамо, що 9 серпня “Гент” стартуватиме в новому сезоні чемпіонату Бельгії.