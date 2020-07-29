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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100308 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108891 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113746 просмотра

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4 марта, 13:46 • 144841 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114523 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137882 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103438 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102752 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 105021 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102258 просмотра

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Три гола украинцев помогли "Генту" получить крупную победу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Бельгийский “Гент” трех украинских футболистов провел контрольный поединок с французским ФК “Мец”, сообщает УНН.

Именно представители Украины стали главными героями встречи. Нападающий Роман Яремчук сумел отличиться дублем благодаря голам на 13 и 21 минутам. Точку в баталии поставил защитник Игорь Пластун на 64 минуте — 3:0.

Отметим, что Яремчук и Роман Безус вышли в стартовом составе “Гента” (были заменены в перерыве), а Пластун появился на поле во втором тайме на 60-й минуте.

Добавим также, в следующем контрольном поединке “Гент” встретится 1 августа с “Зюльте-Варегемом”.

Добавим, что 9 августа “Гент” стартует в новом сезоне чемпионата Бельгии.

Украинские Национальные Новости

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