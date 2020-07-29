Три гола украинцев помогли "Генту" получить крупную победу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Бельгийский “Гент” трех украинских футболистов провел контрольный поединок с французским ФК “Мец”, сообщает УНН.
Именно представители Украины стали главными героями встречи. Нападающий Роман Яремчук сумел отличиться дублем благодаря голам на 13 и 21 минутам. Точку в баталии поставил защитник Игорь Пластун на 64 минуте — 3:0.
Отметим, что Яремчук и Роман Безус вышли в стартовом составе “Гента” (были заменены в перерыве), а Пластун появился на поле во втором тайме на 60-й минуте.
Добавим также, в следующем контрольном поединке “Гент” встретится 1 августа с “Зюльте-Варегемом”.
Добавим, что 9 августа “Гент” стартует в новом сезоне чемпионата Бельгии.