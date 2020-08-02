Форвард Яремчук продолжил голевую серию за ФК "Гент"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Бельгийский “Гент” за который выступает сразу три футболиста национальной сборной Украины (Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун), закончил подготовку к сезону-2020/2021 контрольным поединком с “Зюльте-Варегемом”, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Вся тройка наших соотечественников появилась на поле в стартовом составе. Безуса заменили на 66-й минуте, Яремчука, который отметился забитым мячом во втором матче подряд — на 80-й, а Пластун доиграл до финального свистка, который зафиксировал поражение их команды со счетом 1:2.
Отметим, что 9 августа на выезде “Гент” проведет поединок первого тура нового чемпионата Бельгии — против “Антверпена”.
Напомним, что в прошлом поединке Яремчук оформил дубль за “Гент”.