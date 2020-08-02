Форвард Яремчук продолжил голевую серию за ФК "Гент"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 14633 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100395 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105278 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131595 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109963 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130275 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101884 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102543 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104384 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102037 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Бельгийский “Гент” за который выступает сразу три футболиста национальной сборной Украины (Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун), закончил подготовку к сезону-2020/2021 контрольным поединком с “Зюльте-Варегемом”, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Вся тройка наших соотечественников появилась на поле в стартовом составе. Безуса заменили на 66-й минуте, Яремчука, который отметился забитым мячом во втором матче подряд — на 80-й, а Пластун доиграл до финального свистка, который зафиксировал поражение их команды со счетом 1:2.

Отметим, что 9 августа на выезде “Гент” проведет поединок первого тура нового чемпионата Бельгии — против “Антверпена”.

Напомним, что в прошлом поединке Яремчук оформил дубль за “Гент”.

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