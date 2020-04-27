"Формула-1" відмінила черговий Гран-Прі сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Організатори Гран-прі Франції "Формули-1" підтвердили, що захід не відбудеться в 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу, інформує УНН з посиланням на сайт "Ф-1".
Гонка повинна була відбутися на трасі "Пола Рікара" в кінці червня. Але офіційні особи оголосили, що рішення французького уряду заборонити всі великі заходи, як мінімум до середини липня – не дозволить провести Гран-Прі Франції в 2020 році.
"Ми з жалем інформуємо про неможливість проведення Гран-Прі Франції в 2020 році. Нам доведеться чекати наступного літа. Здоров'я та безпека наших глядачів, партнерів та всіх тих, хто пов'язаний з Формулою-1, є головним пріоритетом. Організатори Гран Прі підтримують рішення уряду Франції", - сказано у повідомленні організаторів Гран-Прі.
Зауважимо, що Гран-Прі Франції стане 10-ю гонкою сезону 2020 року, яка буде скасована або відкладена в світлі нинішньої кризи в галузі охорони здоров'я.