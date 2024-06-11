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Фонд Вадима Столара презентував в Одесі книгу “Історії сильних”

Фонд Вадима Столара презентував в Одесі книгу “Історії сильних”

Київ • УНН

 • 18722 перегляди

Благодійний фонд Вадима Столара презентував в Одесі книгу "Історії сильних", що містить спогади українців про жахіття повномасштабної війни та про те, як вони вижили, з театральними постановками, що висвітлюють ці історії.

Благодійний фонд Вадима Столара презентував в Одесі книгу "Історії сильних". Видання містить спогади українців про початок повномасштабної війни, про пережиті жахіття та про те, як попри все їм вдалося вижити та не втратити надію, передає УНН.

"Історії сильних" – унікальна книга про людей, які пережили окупацію, російські катівні, активні бойові дії. Проте не зламалися та продовжують жити. Видання ми презентували у форматі театралізованого перфомансу, що дозволило підсвітити глибинні сенси та прожити кожну історію разом з її авторами. Наш Фонд продовжуватиме допомагати людям і доносити світу страшну правду про війну з перших вуст – від тих, хто тут і зараз переживає її тяготи й жахіття," – прокоментував подію Вадим Столар, засновник Фонду.

На заході, що відбувся у культурному центрі UNION, разом з авторами історій та одеситами були присутні народні депутати Антоніна Славицька, Анатолій Бурмич, Валерій Гнатенко, Артем Дмитрук, Наталія Приходько, Володимир Мороз, Олександр Ковальов, Євген Шевченко, Олександр Юрченко, Євген Яковенко, Ігор Кісільов, Анатолій Урбанський, Микола Скорик, Артем Чорноморов, депутати Одеської обласної та міської рад, політичні та громадські діячі.

Герої книги, які були присутні на презентації, поділилися своїми історіями зі сцени. "Відразу ми не зрозуміли, що прийшла війна. Усвідомили вже тільки тоді, коли почали літати літаки. Найстрашніше було, коли наставала ніч, і ти не розумієш, де впаде бомба", – розповіла Лариса Головань.

Як зазначила Марина Провоторова, для неї війна почалася на її батьківщині – Луганщині – ще у 2014 році. "Я покинула свій дім у перший день війни, і відтоді всі мої переживання ставали римованими рядками. Це такий літопис війни, який незабаром стане поетичною збіркою", – сказала вона.

За словами Світлани Трубачової, її чоловік був прикордонником і загинув на 50-й день війни. "Це був найстрашніший день у моєму житті, коли зателефонував командир і повідомив, що мого коханого більше немає. Я кажу своїм дітям, що їм не можна здаватися, бо тато герой, а мама все робить заради памʼяті тата!" – наголосила жінка.

Своєю чергою Едуард Бобровицький поділився історією свого сусіда, яка його дуже вразила. "Його перевели служити до Маріуполя за півтора місяця до війни. У травні вони потрапили в полон, де він пробув 21 місяць. Ви вдумайтесь, хлопцю 23 зараз, а він 21 місяць провів у полоні!.. Він повернувся додому 8 лютого, коли був обмін 100 на 100", – розповів він.

Після виступів авторів відбувся театралізований перфоманс "Історії сильних", який поставила та зіграла команда молодих акторів із київських театрів. Їм вдалося створити справді сучасну та цікаву інтерпретацію, творчо переосмислити кожну з історій, що увійшли до книги.

Як зазначила волонтерка Фонду Наталія Приходько, книга вийшла одночасно англійською та українською мовами.

"Ми хочемо презентувати "Історії сильних" не лише в Україні, а й за кордоном. Ми прагнемо, щоб увесь світ почув і побачив те, що українці переживають щодня", – розповіла вона.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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