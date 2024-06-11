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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фонд Вадима Столара презентовал в Одессе книгу "Истории сильных"

Фонд Вадима Столара презентовал в Одессе книгу "Истории сильных"

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 15:45  •  5539 просмотра

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Благотворительный фонд Вадима Столара презентовал в Одессе книгу "Истории сильных», содержащую воспоминания украинцев об ужасах полномасштабной войны и о том, как они выжили, с театральными постановками, освещающими эти истории.

Благотворительный фонд Вадима Столара презентовал в Одессе книгу "Истории сильных". Издание содержит воспоминания украинцев о начале полномасштабной войны, о пережитых ужасах и о том, как несмотря на все им удалось выжить и не потерять надежду, передает УНН.

"Истории сильных" - уникальная книга о людях, которые пережили оккупацию, российские застенки, активные боевые действия. Однако не сломались и продолжают жить. Издание мы представили в формате театрализованного перфоманса, что позволило подсветить глубинные смыслы и прожить каждую историю вместе с ее авторами. Наш Фонд будет продолжать помогать людям и доносить миру страшную правду о войне из первых уст - от тех, кто здесь и сейчас переживает ее тяготы и ужасы", - прокомментировал событие Вадим Столар, основатель Фонда.

На мероприятии, которое состоялось в культурном центре UNION, вместе с авторами историй и одесситами присутствовали народные депутаты Антонина Славицкая, Анатолий Бурмич, Валерий Гнатенко, Артем Дмитрук, Наталья Приходько, Владимир Мороз, Александр Ковалев, Евгений Шевченко, Александр Юрченко, Евгений Яковенко, Игорь Кисилев, Анатолий Урбанский, Николай Скорик, Артем Черноморов, депутаты Одесского областного и городского советов, политические и общественные деятели.

Герои книги, которые присутствовали на презентации, поделились своими историями со сцены. "Сразу мы не поняли, что пришла война. Осознали уже только тогда, когда начали летать самолеты. Самое страшное было, когда наступала ночь, и ты не понимаешь, где упадет бомба", - рассказала Лариса Головань.

Как отметила Марина Провоторова, для нее война началась на ее родине - Луганщине - еще в 2014 году. "Я покинула свой дом в первый день войны, и с тех пор все мои переживания становились рифмованными строками. Это такая летопись войны, которая вскоре станет поэтическим сборником", - сказала она.

По словам Светланы Трубачевой, ее муж был пограничником и погиб на 50-й день войны. "Это был самый страшный день в моей жизни, когда позвонил командир и сообщил, что моего любимого больше нет. Я говорю своим детям, что им нельзя сдаваться, потому что папа герой, а мама все делает ради памяти папы!" - подчеркнула женщина.

В свою очередь Эдуард Бобровицкий поделился историей своего соседа, которая его очень поразила. "Его перевели служить в Мариуполь за полтора месяца до войны. В мае они попали в плен, где он пробыл 21 месяц. Вы вдумайтесь, парню 23 сейчас, а он 21 месяц провел в плену! Он вернулся домой 8 февраля, когда был обмен 100 на 100", - рассказал он.

После выступлений авторов состоялся театрализованный перфоманс "Истории сильных", который поставила и сыграла команда молодых актеров из киевских театров. Им удалось создать действительно современную и интересную интерпретацию, творчески переосмыслить каждую из историй, вошедших в книгу.

Как отметила волонтер Фонда Наталья Приходько, книга вышла одновременно на английском и украинском языках.

"Мы хотим представить „Истории сильных" не только в Украине, но и за рубежом. Мы хотим, чтобы весь мир услышал и увидел то, что украинцы переживают ежедневно", - рассказала она.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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