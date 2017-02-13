Фонд гарантування вкладів звинуватив банк КМДА у маніпуляціях з активами

ФГВФО, з посилання на незалежних оцінювачів, стверджує, що реальна вартість активів банку становить 2,65 млрд грн, замість 8,13 млрд грн.

«Сьогодні Фондом подано 66 заяв про вчинення кримінальних правопорушень, направлено 220 позовних заяв та відкрито 270 виконавчих проваджень у тому числі з метою повернення виведених ТОП-менеджментом банку активів», - зазначили у Фонді.

Крім того, ФГВФО традиційно поскаржився на суддів, які своїми рішеннями начебто допомагають клієнтам «Хрещатику» вивести активи банку.

«Варто наголосити, що спроби виведення активів з банку продовжуються. Так, як уже повідомляв Фонд, нині існує ризик виведення активів банку на 0,25 млрд грн. Їх банк може втратити внаслідок судових рішень, якими легалізуються схеми, застосовані родичами одного з керівників банку та корпоративними позичальниками – пов’язаними з акціонером.

Згадувана група позичальників намагається у судовому порядку довести, що нібито ще на початку 2015 року ними було отримано право вимоги до банку, а в кінці березня – на початку квітня 2016 року проведено зарахування зустрічних однорідних вимог на суму 8 млн дол. США за рахунок грошових коштів, які належать родичам одного з колишніх керівників банку.

Наслідком цього, як вважають позивачі, стало погашення заборгованості за кредитними договорами корпоративних клієнтів. Зарахування зустрічних вимог вивільнило б із-під застави банку ліквідне забезпечення – нерухоме майно заставною вартістю 0,47 млрд грн (земельна ділянка у Феофанії, квартири та нежитлові приміщення на вул. Вишгородській у Києві)», - зазначили у Фонді.

Нагадаємо, раніше ФГВФО назвав вартість активів банку «Михайлівський». За їх даними активи банку начебто були завищені у 36 разів. Екс-голова правління банку «Михайлівський» І.Дорошенко спростував інформацію ФГВФО, зауваживши, що навіть ті цифри, які вказані в офіційному прес-релізі Фонду, не сходяться між собою.

Як раніше повідомляв УНН, Фонд гарантування вкладів програв суди щодо права вимоги за кредитним портфелем банку «Михайлівський». Вищий адміністративний суд підтвердив, що переуступка кредитного портфелю фінансовим компаніям була законною та правомірною. Тож позичальники банку «Михайлівський», згідно з рішенням суду, мають сплачувати заборгованість за кредитами на користь фінкомпаній, а не ФГВФО.