Фонд гарантирования вкладов обвинил банк КГГА в манипуляциях с активами

ФГВФЛ, со ссылкой на независимых оценщиков, утверждает, что реальная стоимость активов банка составляет 2,65млрд. грн, вместо 8,13 млрд. грн.

«Сегодня Фондом подано 66 заявлений о совершении уголовных преступлений, направлено 220 исковых заявлений и открыто 270 исполнительных производств в том числе с целью возвращения выведенных ТОП-менеджментом банка активов», - отметили в Фонде.

Кроме того, ФГВФЛ традиционно пожаловался на судей, которые своими решениями вроде бы помогают клиентам «Хрещатика» вывести активы банка.

«Стоит отметить, что попытки вывода активов из банка продолжаются. Так, как уже сообщал Фонд, в настоящее время существует риск вывода активов банка на 0,25 млрд. грн. Их банк может потерять в результате судебных решений, которыми легализуются схемы, применяемые родственниками одного из руководителей банка и корпоративными заемщиками - связанными с акционером.

Упоминавшаяся группа заемщиков пытается в судебном порядке доказать, что якобы еще начале 2015 года ими было получено право требования к банку, а в конце марта - начале апреля 2016 года проведен зачет встречных однородных требований на сумму 8 млн долл. США за счет денежных средств, принадлежащих родственникам одного из бывших руководителей банка.

Следствием этого, как считают истцы, стало погашение задолженности по кредитным договорам корпоративных клиентов. Зачет встречных требований высвободило бы из-под залога банка ликвидное обеспечение - недвижимое имущество залоговой стоимостью 0,47 млрд. грн (земельный участок в Феофании, квартиры и нежилые помещения на ул. Вышгородской в ​​Киеве) », - отметили в Фонде.

Напомним, ранее ФГВФЛ назвал стоимость активов банка «Михайловский». По их данным активы банка якобы были завышены в 36 раз. Экс-председатель правления банка «Михайловский» И.Дорошенко опроверг информацию ФГВФЛ , отметив, что даже те цифры, которые указаны в официальном пресс-релизе Фонда, не сходятся между собой.

Как ранее сообщал УНН, Фонд гарантирования вкладов проиграл суды о праве требования по кредитному портфелю банка «Михайловский». Высший административный суд подтвердил, что переуступка кредитного портфеля финансовым компаниям была законной и правомерной. Поэтому заемщики банка «Михайловский», согласно решению суда, должны платить задолженность по кредитам в пользу финкомпаний , а не ФГВФЛ.