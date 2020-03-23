ФК "Реал" виграв чемпіонат іспанської Ла Ліги з кіберфутболу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Мадридський "Реал" став тріумфатором турніру по "FIFA 20" під назвою "La Liga Santander Challenge", який організувала іспанська Ла Ліга, передає УНН з посиланням на Twitter футболіста "галактікос" Марко Асенсіо.
Представником “Реалу” став Асенсіо, який в чвертьфіналі розгромив “Вільяреал” 5:1, в наступному етапі обіграв “Ейбар” 7:0, а у вирішальному протистоянні вийшов переможцем проти “Леганеса” — 4:2.
Примітно, що отримані за трансляцію кошти у розмірі 140 тис. євро, пішли на боротьбу з пандемією коронавірусу.
Додамо також, минулого сезону Асенсіо відіграв за ФК “Реал” 44 матчі — 6 голів при 9 асистах.