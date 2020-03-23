ФК "Реал" выиграл чемпионат испанской Ла Лиги по киберфутболу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Мадридский "Реал" стал триумфатором турнира по "FIFA 20" под названием "La Liga Santander Challenge", который организовала испанская Ла Лига, передает УНН со ссылкой на Twitter футболиста "галактикос" Марко Асенсио.
Представителем “Реала” стал Асенсио, который в четвертьфинале разгромил “Вильярреал” 5:1, в следующем этапе обыграл “Эйбар” 7:0, а в решающем противостоянии вышел победителем против “Леганес” — 4:2.
Примечательно, что полученные за трансляцию средства в размере 140 тыс. евро, пошли на борьбу с пандемией коронавируса.
Добавим также, в прошлом сезоне Асенсио сыграл за ФК “Реал” 44 матча — 6 голов при 9 ассистах.