Financial Times: Євросоюз планує відновити роботу дипмісії у Кабулі протягом місяця

Деталі

За їхньою інформацією, остаточне рішення цього питання буде прийматися виходячи з міркувань безпеки. Як говориться в публікації, у вересні Афганістан відвідала делегація з Брюсселя, яка займалася оцінкою реальної обстановки в цій країні. Видання зазначило, що Європейський союз зацікавлений у відновленні роботи свого диппредставництва в Кабулі, оскільки це дозволить ефективніше надавати гуманітарну допомогу і проводити евакуацію.

Протягом останнього місяця, як підкреслює газета, ЄС намагався домовитися з представниками руху “Талібан” про те, щоб безпека дипмісії забезпечувалася або співробітниками приватних охоронних підприємств, або працівниками служб безпеки країн спільноти. Однак в Кабулі відмовилися йти на поступки, заявивши, що будівля може охоронятися виключно загонами талібів.

“Ми можемо підтвердити, що працюємо над встановленням мінімальної присутності на землі. З причин безпеки ми не може розкривати деталі”, — заявила представниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі. Вона наполягає, що можливе відновлення діяльності дипмісії ЄС в Афганістані не варто розцінювати як “знак визнання” сформованого талібами уряду. “Ми хочемо мати можливість більш ефективно допомагати афганцям, які потребують нас. Нам необхідно взаємодіяти з талібами”, — сказала Массралі.

Раніше

Євросоюз у серпні, після приходу до влади в Афганістані руху “Талібан”, оголосив, що скасовує всі передбачені на найближчі сім років програми економічної допомоги цій країні на суму більш ніж в 1,5 млрд євро. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен пообіцяла знайти 1 млрд євро в бюджеті ЄС на надання гуманітарної допомоги найбільш вразливим верствам населення Афганістану.