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Financial Times: Евросоюз планирует возобновить работу дипмиссии в Кабуле в течение месяца

Киев • УНН

 • 15379 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Европейская служба внешних действий планирует возобновить работу своей дипломатической миссии в Афганистане в течение одного месяца. Об этом сообщила в воскресенье газета Financial Times со ссылкой на источники, пишет УНН.

Financial Times: Евросоюз планирует возобновить работу дипмиссии в Кабуле в течение месяца

Детали

По их информации, окончательное решение данного вопроса будет приниматься исходя из соображений безопасности. Как говорится в публикации, в сентябре Афганистан посетила делегация из Брюсселя, которая занималась оценкой реальной обстановки в этой стране. Издание указало, что Европейский союз заинтересован в возобновлении работы своего диппредставительства в Кабуле, поскольку это позволит эффективнее оказывать гуманитарную помощь и проводить эвакуацию.

В течение последнего месяца, как подчеркивает газета, ЕС пытался договориться с представителями движения “Талибан” о том, чтобы безопасность дипмиссии обеспечивалась либо сотрудниками частных охранных предприятий, либо работниками служб безопасности стран сообщества. Однако в Кабуле отказались идти на уступки, заявив, что здание может охраняться исключительно отрядами талибов.

“Мы можем подтвердить, что работаем над установлением минимального присутствия на земле. По причинам безопасности мы не может раскрывать детали”, — заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали. Она настаивает, что возможное возобновление деятельности дипмиссии ЕС в Афганистане не стоит расценивать как “знак признания” сформированного талибами правительства. “Мы хотим иметь возможность более эффективно помогать афганцам, которые нуждаются в нас. Нам необходимо взаимодействовать с талибами”, — сказала Массрали.

Ранее

Евросоюз в августе, после прихода к власти в Афганистане движения “Талибан”, объявил, что отменяет все предусмотренные на ближайшие семь лет программы экономической помощи этой стране на сумму более чем в 1,5 млрд евро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала изыскать 1 млрд евро в бюджете ЕС на оказание гуманитарной помощи наиболее уязвимым слоям населения Афганистана.

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