Фільм про закинуті тунелі метро покажуть в Києві

“У програмі — два епізоди, один з яких знімали в закинутих тунелях київського метрополітену. А локацією для другої серії під назвою „Долина гігантів“ став кар’єр з покинутими будівельними кранами в Черкаській області. Учасники команди Insiders добиралися туди, застрибуючи на товарний поїзд, який проходив повз,” — йдеться в повідомленні.

“Щоб контент потрапив до кінотеатрів нарівні з блокбастерами, потрібно надавати глядачеві унікальну можливість побувати в таких місцях і на таких подіях, куди середньостатистична людина не може дістатися сама. Insiders — один з таких, адже не кожен може, ризикуючи життям, піднятися на вершину Південного моста (що зробили хлопці у третій серії циклу — ред.) чи стрибнути на потяг, який мчить повз тебе,” — розповіла продюсерка проекту Катерина Вишневська.

Як повідомляв УНН, документальна стрічка “Varta1, Львів, Україна” з’явилась в Інтернеті.