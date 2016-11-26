Фильм о заброшенных туннелях метро покажут в Киеве

"Чтобы контент попал в кинотеатры наравне с блокбастерами, нужно предоставлять зрителю уникальную возможность побывать в таких местах и ​​на таких событиях, куда среднестатистический человек не может добраться сам. Insiders - один из таких, ведь не каждый может, рискуя жизнью, подняться на вершину Южного моста (что сделали ребята в третьей серии цикла - ред.) или прыгнуть на поезд, который мчится мимо", - рассказала продюсер проекта Екатерина Вишневская.

Как сообщал УНН, документальная лента "Varta1, Украина" появилась в Интернете.