Фестиваль тюльпанів відкрився на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні в Київській області під містом Вишневим розпочався Фестиваль тюльпанів. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Зазначимо, на виставці було представлено кілька тисяч тюльпанів.
За словами організаторів, на Фестивалі тюльпанів представлено близько 130 сортів тюльпанів, в основному голландських. Зокрема, це сорти Librije, White Liberstar, Matchpoint, Barbados, Flash Point, Pretty Princess, Ice Cream, Queensland і багато інших.
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“Всі сорти висаджені в ґрунт, через що вони простоять набагато більше, ніж зрізані квіти. Тут, наприклад, представлений сорт “Папуга”, який вирізняється своїм довгим періодом цвітіння і особливою стійкістю. Так само на фестивалі представлена велика кількість півонієвидних тюльпанів”, - розповів один з організаторів фестивалю Віталій.
Як повідомляв УНН, фестиваль цвітіння сакури Ханамі розпочався у Японії.