Фестиваль тюльпанов открылся в Киевской области

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 41756 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104947 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120359 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179457 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130927 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125327 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117684 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106535 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107564 просмотра

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Фестиваль тюльпанов открылся в Киевской области

Фестиваль тюльпанов открылся в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 23637 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня в Киевской области под Вишневым начался Фестиваль тюльпанов. Об этом сообщает корреспондент УНН.

 

Отметим, на выставке было представлено несколько тысяч тюльпанов.

По словам организаторов, на Фестивале тюльпанов представлено около 130 сортов тюльпанов, в основном голландских. В частности, это сорта Librije, White Liberstar, Matchpoint, Barbados, Flash Point, Pretty Princess, Ice Cream, Queensland и многие другие.

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"Все сорта высажены в почву, поэтому они простоят гораздо больше, чем срезанные цветы. Здесь, например, представлен сорт "Попугай", который отличается своим длинным периодом цветения и особой стойкостью. Так же на фестивале представлено большое количество пионовидных тюльпанов", - рассказал один из организаторов фестиваля Виталий.

Как сообщал УНН, фестиваль цветения сакуры Ханами начался в Японии.

 

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