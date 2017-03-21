Фестиваль тюльпанов открылся в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня в Киевской области под Вишневым начался Фестиваль тюльпанов. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Отметим, на выставке было представлено несколько тысяч тюльпанов.
По словам организаторов, на Фестивале тюльпанов представлено около 130 сортов тюльпанов, в основном голландских. В частности, это сорта Librije, White Liberstar, Matchpoint, Barbados, Flash Point, Pretty Princess, Ice Cream, Queensland и многие другие.
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"Все сорта высажены в почву, поэтому они простоят гораздо больше, чем срезанные цветы. Здесь, например, представлен сорт "Попугай", который отличается своим длинным периодом цветения и особой стойкостью. Так же на фестивале представлено большое количество пионовидных тюльпанов", - рассказал один из организаторов фестиваля Виталий.
Как сообщал УНН, фестиваль цветения сакуры Ханами начался в Японии.