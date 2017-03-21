Фестиваль тюльпанов открылся в Киевской области

Отметим, на выставке было представлено несколько тысяч тюльпанов.

По словам организаторов, на Фестивале тюльпанов представлено около 130 сортов тюльпанов, в основном голландских. В частности, это сорта Librije, White Liberstar, Matchpoint, Barbados, Flash Point, Pretty Princess, Ice Cream, Queensland и многие другие.

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"Все сорта высажены в почву, поэтому они простоят гораздо больше, чем срезанные цветы. Здесь, например, представлен сорт "Попугай", который отличается своим длинным периодом цветения и особой стойкостью. Так же на фестивале представлено большое количество пионовидных тюльпанов", - рассказал один из организаторов фестиваля Виталий.

Как сообщал УНН, фестиваль цветения сакуры Ханами начался в Японии.