Федоров назвав нові компанії, які пішли з російського ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністр цифрової енергетики Михайло Федоров повідомив про оновлений список компаній, які оголосили бойкот російському ринку. Про це інформує УНН.
Деталі
• Ericsson зупиняє діяльність у росії на невизначений термін. Наприкінці лютого Ericsson призупинила усі поставки клієнтам у росії. Cпівробітники Ericsson в росії будуть відправлені в оплачувану відпустку.
Унаслідок цього Ericsson резервує 0,9 млрд шведських крон. У першому кварталі 2022 року під знецінення активів та інші виняткові витрати. Витрати по звільненню персоналу не включені.
• eBay Inc.припинила доставку до росії. Компанія зі США, що надає послуги в галузях інтернет-аукціонів та інтернет-крамниць, призупинила доставку товарів російським покупцям.
• Celonis зупинили новий та існуючий бізнес у росії. Компанія вже зібрала 250 000 доларів для гуманітарних організацій, а також підтримує біженців.
• JetBrains s.r.o. припинила діяльність у росії. Міжнародна компанія, яка оцінює інструменти розробки для Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP, JavaScript та багатьох інших, призупинила продажі, дослідження та розробку в росії на невизначений термін. Зупинка продажу стосується також білоруського ринку.
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