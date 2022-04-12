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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Федоров назвал новые компании, ушедшие с российского рынка

Киев • УНН

 • 182976 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министр цифровой энергетики Михаил Федоров сообщил об обновленном списке компаний, объявивших бойкот российскому рынку. Об этом информирует УНН.

Федоров назвал новые компании, ушедшие с российского рынка

Детали

* Ericsson останавливает деятельность в россии на неопределенный срок. В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в россии. Сотрудники Ericsson в россии будут отправлены в оплачиваемый отпуск.
Вследствие этого Ericsson резервирует 0,9 млрд шведских крон. В первом квартале 2022 года под обесценивание активов и другие исключительные расходы. Расходы по увольнению персонала не включены.

* EBay 5 доставку до россии. Компания из США, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов, приостановила доставку товаров российским покупателям.

* Celonis остановили новый и существующий бизнес в россии. Компания уже собрала 250 000 долларов для гуманитарных организаций, а также поддерживает беженцев.

* JetBrains s.R.O. Прекратила деятельность в России. Международная компания, которая оценивает инструменты разработки для Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP, JavaScript и многих других, приостановила продажи, исследования и разработку в россии на неопределенный срок. Остановка продаж касается также белорусского рынка.

* ICEYE не предоставляет спутниковые снимки или информацию России или другим санкционированным странам/организациям.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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